Куклина рассказала о пользе тренировок с мужчинами-биатлонистами

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о впечатлениях от тренировочной работы в группе Юрия Каминского. Там она работает вместе с мужчинами-биатлонистами.



«Как с парнями работается? Вообще замечательно. Так клёво! Постоянно мужская помощь в любом упражнении. Смотря на них, я понимаю, что мне будет что-то тяжело или темп высокий. Но я подстраиваюсь под них, понимая, что это будет для меня каким-то толчком. Мне нравится, я себя очень комфортно чувствую.



Как себя чувствую? Всё хорошо, не жалуюсь. Всё нравится. С Каминским нравится индивидуальный подход. Он очень много со мной работает в техническом плане. Наверное, этого мне не хватало. Конечно, важно переложить на лыжи то, что мы нарабатываем с ним. Надеюсь, что этот тандем сработает. То, что я вижу в его глазах, вижу его желание помочь мне, это мне очень нравится», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Лариса Куклина сообщила, что не может вылететь из аэропорта