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Лариса Куклина прокомментировала пятое место в соревнованиях по лыжным гонкам

Лариса Куклина прокомментировала пятое место в соревнованиях по лыжным гонкам
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане (Якутия). Куклина заняла пятое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 5 км. В старте приняли участие лыжницы сборной России.

«У нас сегодня состоялось открытие сезона, впечатления есть – пока непонятные. Что-то получилось, что-то не совсем так, как хотелось. Но в целом я рада, довольна. Сегодня мы первооткрыватели лыжного зимнего сезона.

Пятое место. Не говорю, что недовольна. Наоборот. Я сравнила свои возможности на данный момент с лыжницами, учитывая все факторы, готовность, цели и задачи данного старта», — сказала Куклина в своих социальных сетях.

Всероссийские соревнования в Алдане. Гонка с раздельным стартом. Женщины, 5 км. Свободный стиль

1. Евгения Крупицкая – 13.48,9.
2. Ксения Шалыгина – отставание 9,4 секунды.
3. Ольга Жолудева +14,8.
4. Лидия Горбунова +17,9.
5. Лариса Куклина +19,1.

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