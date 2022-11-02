Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Светлана Миронова может пропустить начало сезона-2022/2023. Об этом сообщил тренер сборной России Артём Истомин.

«Скорее всего, начало сезона пропустим. Пока она не приступала к развивающим тренировкам.

Света сейчас дома, восстанавливается, пока тренируется на сниженных объёмах. Как только организм придёт в норму, начнём повышать нагрузки. Пока всё складывается не так, как мы хотели. С другой стороны, чтобы ей выступать на хорошем уровне, нужно, чтобы организм был здоров и хорошо реагировал на нагрузку. В её случае не торопимся повышать нагрузку, время для восстановления есть», — приводит слова Истомина «Матч ТВ».

Первый этап Кубка России по биатлону пройдёт в Ханты-Мансийске с 24 по 27 ноября.