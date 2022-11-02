Опубликованы фотографии новой формы сборной России по биатлону
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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Он показал, как будет выглядеть форма биатлонистов сборной России в сезоне-2022/2023.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Сергея Аверьянова.
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Ранее такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU), поступив в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). У мужчин победу в общем зачёте Кубка мира одержал француз Кентен Фийон Майе, у женщин — норвежка Марте Рёйселанд.
Ранее Себастиан Самуэльссон высказался о допинге в шведском биатлоне и сравнил его с допингом в России.
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