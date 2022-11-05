Эмильен Жаклен позирует в стильных образах. Фото

Двукратный чемпион мира в гонках преследования, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в социальных сетях несколько снимков в стильных образах. Отметим, что Жаклен сам увлекается профессиональной фотографией.
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
Фото: из личного архива Эмильена Жаклена
На старте сезона-2021/2022 Жаклен был одним из лидеров Кубка мира, однако не сумел завоевать ни одной личной медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине и стал лишь пятым в общем зачёте КМ. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.
Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря. Российские биатлонисты отстранены от стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.
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