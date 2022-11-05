Алимбекова: в Тюмени удалось провести хороший сбор на снегу! Ничего иного и не требовалось

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подвела итоги снежной вкатки в Тюмени.
«В Тюмени сбылось главное ожидание – удалось провести хороший сбор на снегу! А ничего иного и не требовалось.
Возвратить лыжный навык удалось за полчаса, чему была очень рада! На лыжах я себя чувствую гораздо увереннее, чем на роллерах. Идёт прокат, получаются мощные отталкивания верхним плечевым поясом. Так что сразу начала работать над техникой, вспоминать тонкие ощущения.
Да и в целом сбором осталась довольна. Хорошая силовая подготовка, плюс успели сделать несколько тренировок на ПАНО. Поэтому всё хорошо, в Ханты-Мансийск будем выезжать с позитивным настроением. Отдохнули дома, а я ещё немного подлечилась, закрыла вопросы по здоровью. В Югре нас ждут более интенсивные тренировки, не за горами и премьерные соревнования. В команде у нас всё отлично, поэтому только вперёд с хорошим настроением!» — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».
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