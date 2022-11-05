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Тренер норвежцев Мазе: цены на электричество у нас подскочили ещё до украинского кризиса

Тренер норвежцев Мазе: цены на электричество у нас подскочили ещё до украинского кризиса
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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, французский специалист Зигфрид Мазе высказался о влиянии энергетического кризиса на организацию биатлонных соревнований. Ранее открытие биатлонного сезона в Норвегии перенесли из Шушена в Лиллехаммер из-за нехватки снега.

«Сейчас мы понимаем, что любая наша поездка может сорваться. Начало сезона всегда зависит от погодных условий. Если снег выпадает чуть раньше – вам повезло. Если нет – к сожалению, это приводит к отмене гонок. Тут не угадаешь.

В прошлом году в Норвегии подскочили цены на электричество, ещё до украинского кризиса. Именно поэтому в Шушене на данный момент не производят снег, это слишком затратно. Они были не в состоянии сделать столько снега, сколько планировали в этом сезоне.

Запастись снегом будет настоящей проблемой для организаторов соревнований, зная, что цены на электричество и ситуация с запасами воды взаимосвязаны. Этот вопрос вызывает сложности», — приводит слова Мазе Le Dauphine.

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