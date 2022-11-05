Ханна Эберг показала, как отпраздновала 27-летие. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения. 2 ноября Эберг исполнилось 27 лет.

«Отметила ещё один день рождения», — подписала фото старшая из сестёр Эберг.

Фото: из личного архива Ханны Эберг

Фото: из личного архива Ханны Эберг

По итогам сезона-2021/2022 Ханна (661 балл) заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эберг не удалось завоевать личных медалей, однако вместе со сборной Швеции выиграла золото в эстафете.

Ранее Эберг заявила, что съехалась со своим возлюбленным и коллегой по сборной, чемпионом мира Мартином Понсилуомой. О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной после того, как другой швед, Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.