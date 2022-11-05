«Выглядит как «Лада Веста». Муж Куклиной раскритиковал форму сборной России по биатлону
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Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, раскритиковал дизайн новой экипировки сборной России по биатлону.
«Ребят! Ещё раз пролистал фотки новой экипировки биатлонной сборной и считаю, что не стоит заострять на этом внимание. Выглядит как «Лада Веста». И этот шрифт… Блин, ну бегать Кубки России и Кубки Содружества с Беларусью! Напишите вместо Russia – Россия. Раз уж импортозамещение, так надо до конца», — написал Куклин в своих социальных сетях.
Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря. Российские биатлонисты отстранены от стартов решением Международного союза биатлонистов (IBU) в связи с ситуацией на Украине.
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