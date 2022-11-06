«Когда смазал последний выстрел и выиграл гонку». Т. Бё показал забавные фото с тренировки

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях фото со сбора национальной команды в Бейтостолене.
«Когда промахнулся на последнем выстреле, но всё равно выиграл гонку», — подписал фото старший Бё.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
Фото: из личного архива Тарьея Бё
В прошлом сезоне Бё-старший занял шестое место в общем зачёте Кубка мира. На его счету 601 очко. У француза Кентена Фийона Майе, завоевавшего «Большой хрустальный глобус», 984 очка. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.
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