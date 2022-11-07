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«Команда Норвегии готова к сезону». Т. Бё показал фото национальной сборной с тренировки

«Команда Норвегии готова к сезону». Т. Бё показал фото национальной сборной с тренировки
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях впечатляющие фото со сбора национальной команды в Бейтостолене.

«Команда Норвегии готова к новому сезону», — подписал фото Бё-старший.

Отметим, что официальное открытие сезона для норвежских биатлонистов пройдёт в Шушене с 11 по 13 ноября. В рамках этих соревнований спортсмены пробегут спринты и масс-старты.

Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря. В прошлом сезоне Бё-старший занял шестое место в общем зачёте КМ. На его счету было 601 очко. Француз Кентен Фийон Майе, завоевавший «Большой хрустальный глобус», набрал 984 очка.

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