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Петтер Нортуг стал биатлонным экспертом. Самуэльссон готов ему помочь

Петтер Нортуг стал биатлонным экспертом. Самуэльссон готов ему помочь
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг в сезоне-2022/2023 будет работать биатлонным экспертом на норвежском телеканале TV2. Ранее Нортуг уже привлекался к освещению лыжных гонок.

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете швед Себастиан Самуэльссон изъявил желание помочь Петтеру.

«Он может позвонить мне, чтобы кое-что узнать об этом виде спорта. Я был с ним на телешоу года три назад, и мы немного поговорили о биатлоне. Надеюсь, с тех пор он узнал немного больше.

Петтер Нортуг был моим кумиром, когда я был маленьким. Будет весело. Надеюсь, я встречусь с ним этой зимой», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

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