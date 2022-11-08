Петтер Нортуг стал биатлонным экспертом. Самуэльссон готов ему помочь

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг в сезоне-2022/2023 будет работать биатлонным экспертом на норвежском телеканале TV2. Ранее Нортуг уже привлекался к освещению лыжных гонок.
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете швед Себастиан Самуэльссон изъявил желание помочь Петтеру.
«Он может позвонить мне, чтобы кое-что узнать об этом виде спорта. Я был с ним на телешоу года три назад, и мы немного поговорили о биатлоне. Надеюсь, с тех пор он узнал немного больше.
Петтер Нортуг был моим кумиром, когда я был маленьким. Будет весело. Надеюсь, я встречусь с ним этой зимой», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) 29 ноября. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований.
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