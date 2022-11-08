«Сегодня работа». Динара Алимбекова опубликовала снимок из Ханты-Мансийска

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях снежное фото из Ханты-Мансийска.

Сборная Беларуси проводит тренировочный сбор в Ханты-Мансийске. С 24 по 28 ноября там пройдёт этап Кубка России.

«Сегодня работа», — подписала снимок Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

Ранее Динара вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского.