«Сегодня работа». Динара Алимбекова опубликовала снимок из Ханты-Мансийска

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях снежное фото из Ханты-Мансийска.
Сборная Беларуси проводит тренировочный сбор в Ханты-Мансийске. С 24 по 28 ноября там пройдёт этап Кубка России.
«Сегодня работа», — подписала снимок Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
Ранее Динара вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антона Смольского.
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