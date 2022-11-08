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Йоханнес Бё с большим отрывом выиграл спринт на контрольных стартах сборной Норвегии

Йоханнес Бё с большим отрывом выиграл спринт на контрольных стартах сборной Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт в рамках контрольных стартов сборной Норвегии, которые проходят в Бейтостолене.

Несмотря на два промаха, младший Бё опередил ближайшего соперника Йоханнеса Дале на 33 секунды. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд (отставание от Бё 36 секунд). Всего в старте приняли участие 17 биатлонистов из основной и резервных сборных Норвегии.

Отметим, что официальное открытие сезона для норвежских биатлонистов пройдёт в Шушене с 11 по 13 ноября. В рамках этих соревнований спортсмены пробегут спринты и масс-старты.

Сезон Кубка мира – 2022/2023 стартует в Контиолахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря. Россияне от них отстранены в связи с ситуацией на Украине.

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