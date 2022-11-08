Йоханнес Бё: я редко выигрываю тестовые гонки. Думаю, зима пройдёт хорошо

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё эмоционально прокомментировал победу в тестовой спринтерской гонке сборной Норвегии.

«Приятное чувство. У меня был хороший день, я ведь редко выигрываю тестовые гонки. Поэтому после победы я прекрасно себя чувствовал. Основываясь на ощущениях, которые я испытал сегодня, думаю, что зима пройдёт хорошо.

Мне было очень комфортно на трассе. Это то, что я отмечаю больше всего. С самого старта и до последнего круга у меня были силы, двигатель работал на всю мощность. Да, в последний раз такое было, пожалуй, на Олимпиаде. Этим летом таких чувств я не испытывал, только на прошлой неделе я поднялся на одну ступеньку вверх», — приводит слова младшего Бё TV2.