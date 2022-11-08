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Кристиансен: если Й. Бё ещё немного прибавит, шансов на борьбу с ним в Кубке мира не будет

Кристиансен: если Й. Бё ещё немного прибавит, шансов на борьбу с ним в Кубке мира не будет
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Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен восхитился победой пятикратного чемпиона Олимпиады Йоханнеса Бё в тестовой спринтерской гонке национальной команды в Бейтостолене.

«Если Йоханнес ещё немного прибавит, не думаю, что у кого-то будут шансы против него. Обычно он не показывает хорошие результаты в дебютных гонках.

Он вернулся в свою наилучшую форму? Абсолютно. У него была невероятная скорость сегодня. Я вживую видел, как он проходил один из подъёмов. Было весело за ним наблюдать, он буквально рычал. Думаю, мы все должны работать на максимум, чтобы иметь хоть какие-то шансы в борьбе с ним на Кубке мира», — приводит слова Кристиансена TV2.

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