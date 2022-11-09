Жена Латыпова выложила милые фотографии Эдуарда с трёхлетней дочкой
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Дарья Латыпова, жена трёхкратного призёра Олимпиады-2022 российского биатлониста Эдуарда Латыпова, опубликовала в своих социальных сетях милые семейные фотографии. В кадре Латыпов играет с дочкой Викторией. Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась Виктория.
Фото: из личного архива дарьи латыповой
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.
К грядущему сезону Латыпов готовится в группе Юрия Каминского, куда также вошли Евгений Емерхонов, Роман Ерёмов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин.
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