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Жена Латыпова выложила милые фотографии Эдуарда с трёхлетней дочкой

Жена Латыпова выложила милые фотографии Эдуарда с трёхлетней дочкой
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Дарья Латыпова, жена трёхкратного призёра Олимпиады-2022 российского биатлониста Эдуарда Латыпова, опубликовала в своих социальных сетях милые семейные фотографии. В кадре Латыпов играет с дочкой Викторией. Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась Виктория.

Фото: из личного архива дарьи латыповой

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.

К грядущему сезону Латыпов готовится в группе Юрия Каминского, куда также вошли Евгений Емерхонов, Роман Ерёмов, Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов и Михаил Первушин.

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