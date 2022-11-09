Юрий Каминский рассказал, как изменился Эдуард Латыпов

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как за последнее время изменился трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов.

«Относительно того, что было, Эдик очень сильно изменился. Он стал более матёрым, уверенным, серьёзно поменял технику, ошибок стало намного меньше. Мы выстроили хорошие личные отношения, что помогает в работе», — приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Напомним, в настоящий момент российские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Такое решение было принято IBU в соответствии с рекомендациями МОК.

Также Юрий Каминский высказался о победе Эдуарда Латыпова на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.