Украинские биатлонисты тренируются в компании шведов и французов в Идре Фьялл

Биатлонисты сборной Украины в эти дни находятся на тренировочном сборе в шведском горнолыжном курорте Идре Фьялл в рамках программы солидарности для украинского биатлона, разработанной в марте этого года Международным союзом биатлонистов (IBU) совместно с национальными федерациями восьми стран.
По информации издания Nordicmag, украинские спортсмены тренируются в компании сборных Швеции и Франции, и примут участие в стартовых гонках Швеции в эти выходные. В Идре Фьялл украинцам предоставили бесплатное проживание, а также тренировочные помещения и время для проведения тренировок на трассе и в стрельбище биатлонного стадиона.
«Здорово иметь возможность помочь нашим украинским друзьям, которые, во многих отношениях, переживают трудные времена», — заявил генеральный секретарь Шведской биатлонной ассоциации Рикард Грип.
Летом 2022 года украинские биатлонисты, в рамках вышеупомянутой программы, тренировались совместно с немецкой сборной перед летним чемпионатом мира в Рупольдинге.
- 9 ноября 2022
-
14:00
-
10:07
-
10:01
-
09:56
-
08:26
-
08:01
- 8 ноября 2022
-
21:44
-
21:14
-
20:24
-
20:10
-
19:59
-
19:45
-
18:21
-
16:33
-
16:24
-
15:57
-
14:12
- 7 ноября 2022
-
19:57
-
10:15
- 6 ноября 2022
-
11:52
- 5 ноября 2022
-
22:14
-
15:07
-
14:03
-
12:18
-
11:15
-
10:52
- 4 ноября 2022
-
10:39
-
09:10
- 3 ноября 2022
-
18:14
-
11:08
-
09:22
- 2 ноября 2022
-
13:31
-
11:52
-
00:57
- 1 ноября 2022
-
15:01