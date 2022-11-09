Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Украинские биатлонисты тренируются в компании шведов и французов в Идре Фьялл

Украинские биатлонисты тренируются в компании шведов и французов в Идре Фьялл
Комментарии

Биатлонисты сборной Украины в эти дни находятся на тренировочном сборе в шведском горнолыжном курорте Идре Фьялл в рамках программы солидарности для украинского биатлона, разработанной в марте этого года Международным союзом биатлонистов (IBU) совместно с национальными федерациями восьми стран.

По информации издания Nordicmag, украинские спортсмены тренируются в компании сборных Швеции и Франции, и примут участие в стартовых гонках Швеции в эти выходные. В Идре Фьялл украинцам предоставили бесплатное проживание, а также тренировочные помещения и время для проведения тренировок на трассе и в стрельбище биатлонного стадиона.

«Здорово иметь возможность помочь нашим украинским друзьям, которые, во многих отношениях, переживают трудные времена», — заявил генеральный секретарь Шведской биатлонной ассоциации Рикард Грип.

Летом 2022 года украинские биатлонисты, в рамках вышеупомянутой программы, тренировались совместно с немецкой сборной перед летним чемпионатом мира в Рупольдинге.

Новость по теме
Немецкий чемпион мира по биатлону высказался об отстранении России от международных гонок
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022