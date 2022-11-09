Украинские биатлонисты тренируются в компании шведов и французов в Идре Фьялл

Биатлонисты сборной Украины в эти дни находятся на тренировочном сборе в шведском горнолыжном курорте Идре Фьялл в рамках программы солидарности для украинского биатлона, разработанной в марте этого года Международным союзом биатлонистов (IBU) совместно с национальными федерациями восьми стран.

По информации издания Nordicmag, украинские спортсмены тренируются в компании сборных Швеции и Франции, и примут участие в стартовых гонках Швеции в эти выходные. В Идре Фьялл украинцам предоставили бесплатное проживание, а также тренировочные помещения и время для проведения тренировок на трассе и в стрельбище биатлонного стадиона.

«Здорово иметь возможность помочь нашим украинским друзьям, которые, во многих отношениях, переживают трудные времена», — заявил генеральный секретарь Шведской биатлонной ассоциации Рикард Грип.

Летом 2022 года украинские биатлонисты, в рамках вышеупомянутой программы, тренировались совместно с немецкой сборной перед летним чемпионатом мира в Рупольдинге.