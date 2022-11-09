Фуркад: синий — очень некрасивый цвет для винтовки

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал в соцсетях пост своего соотечественника и коллеги Фабьена Клода, который попросил подписчиков оценить новый цвет его винтовки.

Клод выложил фотографию с тренировки в Идре Фьялл (Швеция), на которой он стоит на огневом рубеже и стреляет из винтовки синего цвета.

«Синий? Очень некрасивый цвет для винтовки», — прокомментировал пост Фуркад.

«У тебя плохой вкус!» — ответил Клод.

Мартен Фуркад занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. Он является самым титулованным французским биатлонистом за всю историю французского биатлона.

13 марта 2020 года Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.