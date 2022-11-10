Марте Рёйселанд пропустит открытие зимнего сезона в Норвегии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд сообщила, что пропустит официальное открытие зимнего сезона в Норвегии. Внутренние соревнования пройдут с 11 по 13 ноября в Шушене. Спортсмены пробегут спринты и масс-старты.
Ранее Рёйселанд пропустила летний чемпионат Норвегии и несколько сборов национальной команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай.
«В этом году у меня не получается улыбаться так же часто, как в прошлом! После непростой осени с вирусной инфекцией, к сожалению, я вынуждена пропустить открытие сезона.
К счастью, улыбка не за горами, моё тело чувствует себя хорошо, сейчас я просто работаю над тем, чтобы быть достаточно быстрой для соревнований. Продолжение следует…», — написала Рёйселанд в своих социальных сетях.
- 10 ноября 2022
-
00:55
- 9 ноября 2022
-
16:40
-
15:39
-
14:00
-
10:07
-
10:01
-
09:56
-
08:26
-
08:01
- 8 ноября 2022
-
21:44
-
21:14
-
20:24
-
20:10
-
19:59
-
19:45
-
18:21
-
16:33
-
16:24
-
15:57
-
14:12
- 7 ноября 2022
-
19:57
-
10:15
- 6 ноября 2022
-
11:52
- 5 ноября 2022
-
22:14
-
15:07
-
14:03
-
12:18
-
11:15
-
10:52
- 4 ноября 2022
-
10:39
-
09:10
- 3 ноября 2022
-
18:14
-
11:08
-
09:22
- 2 ноября 2022
-
13:31