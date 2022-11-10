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Марте Рёйселанд пропустит открытие зимнего сезона в Норвегии

Марте Рёйселанд пропустит открытие зимнего сезона в Норвегии
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд сообщила, что пропустит официальное открытие зимнего сезона в Норвегии. Внутренние соревнования пройдут с 11 по 13 ноября в Шушене. Спортсмены пробегут спринты и масс-старты.

Ранее Рёйселанд пропустила летний чемпионат Норвегии и несколько сборов национальной команды из-за того, что у неё диагностировали опоясывающий лишай.

«В этом году у меня не получается улыбаться так же часто, как в прошлом! После непростой осени с вирусной инфекцией, к сожалению, я вынуждена пропустить открытие сезона.

К счастью, улыбка не за горами, моё тело чувствует себя хорошо, сейчас я просто работаю над тем, чтобы быть достаточно быстрой для соревнований. Продолжение следует…», — написала Рёйселанд в своих социальных сетях.

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