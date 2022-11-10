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«Лара хочет менять цвет волос!» Муж Куклиной показал свежее фото жены

«Лара хочет менять цвет волос!» Муж Куклиной показал свежее фото жены
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Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, опубликовал новый пост в телеграм-канале, который они совместно ведут. Михаил выложил актуальное фото Ларисы и добавил, что она хочет перекрасить волосы.

«Лара хочет менять цвет волос! Скажите ей, что она и так шик-блеск-красота!» — подписал он снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Ларисы и Михаила Куклиных.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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