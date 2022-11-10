Первый этап Кубка IBU в Норвегии отменили из-за нехватки снега

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) объявила, что первый этап Кубка IBU, который должен был состояться в Шушене (Норвегия) с 24 по 27 ноября, не состоится. Причина — недостаточное количество снега.

Таким образом сезон-2022/2023 Кубка IBU стартует в Идре (Швеция). Состязания пройдут с 30 ноября по 3 декабря.

Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира начнётся в Контиолахти (Финляндия). Первый этап пройдёт с 29 ноября по 4 декабря. Действующими обладателями Кубка мира являются француз Кентен Фийон Майе и норвежка Марте Рёйселанд. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением IBU, принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).