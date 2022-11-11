Динара Алимбекова показала фото с распущенными волосами

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой у неё распущены волосы.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении российских и белорусских спортсменов. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) Алимбекова не сумела завоевать ни одной личной медали. Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский, который в октябре стал мужем Динары, завоевал на тех Играх серебряную медаль в индивидуальной гонке.