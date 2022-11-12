«Ничего глупее не слышал». Й. Бё высказался об идее начинать КМ гонками на лыжероллерах

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё скептически отнёсся к предложению начинать Кубок мира гонками на лыжероллерах. Его выдвинул спортивный директор фестиваля Blink Арне Идланд. Он считает, что в расписание соревнований необходимо включить несколько этапов на лыжероллерах.

«Зимы становятся короче, не думаю, что лыжные гонки и биатлон смогут и дальше выдерживать трёхмесячный сезон. Нужно мыслить по-новому и нетрадиционно: использовать тёплое время года. Лыжероллеры всё равно никогда не заменят наш зимний продукт, но могут стать полезным дополнением», — заявил ранее Идланд.

«Это самое глупое предложение, которое я когда-либо слышал. Летний и зимний биатлон – две очень разные вещи. Это можно сравнить со спринтом и дистанционными гонками в лыжах, абсолютно разные спортсмены хороши в этих двух вещах.

Вместо этого лучше бы организовать собственный Кубок по летнему биатлону, который, возможно, длился бы до поздней осени», — приводит слова младшего Бё NRK.