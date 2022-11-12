Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Хотят извлечь выгоду из глобального потепления». Т. Бё — об идее с лыжероллерами на КМ

«Хотят извлечь выгоду из глобального потепления». Т. Бё — об идее с лыжероллерами на КМ
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал предложение начинать Кубок мира гонками на лыжероллерах. Его выдвинул спортивный директор фестиваля Blink Арне Идланд. Он считает, что в расписание соревнований необходимо включить несколько этапов на лыжероллерах.

«Мы не можем начинать Кубок мира с лыжероллеров. Мы должны различать эти вещи. Сейчас, когда я смотрю на прыжки с трамплина, они прыгают с трамплинов с искусственным покрытием. Это же зимний вид спорта. Чемпионат мира по футболу должен проходить летом, но сейчас зима, вероятно, летом мы тоже начнём заниматься биатлоном.

Если он (Идланд) хочет извлечь выгоду из глобального потепления, пусть не удивляется критике», — приводит слова старшего Бё NRK.

Новость по теме
«Ничего глупее не слышал». Й. Бё высказался об идее начинать КМ гонками на лыжероллерах
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022