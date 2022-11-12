«Хотят извлечь выгоду из глобального потепления». Т. Бё — об идее с лыжероллерами на КМ

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал предложение начинать Кубок мира гонками на лыжероллерах. Его выдвинул спортивный директор фестиваля Blink Арне Идланд. Он считает, что в расписание соревнований необходимо включить несколько этапов на лыжероллерах.

«Мы не можем начинать Кубок мира с лыжероллеров. Мы должны различать эти вещи. Сейчас, когда я смотрю на прыжки с трамплина, они прыгают с трамплинов с искусственным покрытием. Это же зимний вид спорта. Чемпионат мира по футболу должен проходить летом, но сейчас зима, вероятно, летом мы тоже начнём заниматься биатлоном.

Если он (Идланд) хочет извлечь выгоду из глобального потепления, пусть не удивляется критике», — приводит слова старшего Бё NRK.