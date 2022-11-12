«Было бы круто». Кристиансен поддержал идею начинать Кубок мира с гонок на лыжероллерах

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил предложение начинать Кубок мира гонками на лыжероллерах. Её выдвинул спортивный директор фестиваля Blink Арне Идланд.

«Я не считаю это предложение плохим, если рассматривать его в целом. Потому что у нас всё меньше времени, когда есть натуральный снег, нам приходится конкурировать с другими видами спорта. Мы должны быть актуальны и в течение всего лета. Мы уже можем наблюдать, насколько популярными стали шоу-гонки вроде Blink.

Думаю, это шаг в сторону развития, которое нам необходимо. Возможно, в будущем мы начнём наш зимний сезон с пары городских показательных гонок, это было бы круто.

Я так говорю, потому что хорош на лыжероллерах? Да, но это и неизбежное развитие тоже», — приводит слова Кристиансена NRK.