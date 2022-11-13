«В ожидании русской зимы». Алимбекова показала селфи со Смольским из Ханты-Мансийска

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях селфи из Ханты-Мансийска с супругом – серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским.
Сборная Беларуси проводит тренировочный сбор в Ханты-Мансийске. С 24 по 28 ноября там пройдёт этап Кубка России.
«В ожидании русской зимы», — подписала снимок Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
- 13 ноября 2022
-
11:44
-
11:32
-
10:36
-
09:57
- 12 ноября 2022
-
13:27
-
12:59
-
12:48
- 11 ноября 2022
-
08:27
- 10 ноября 2022
-
15:48
-
08:49
-
08:24
-
00:55
- 9 ноября 2022
-
16:40
-
15:39
-
14:00
-
10:07
-
10:01
-
09:56
-
08:26
-
08:01
- 8 ноября 2022
-
21:44
-
21:14
-
20:24
-
20:10
-
19:59
-
19:45
-
18:21
-
16:33
-
16:24
-
15:57
-
14:12
- 7 ноября 2022
-
19:57
-
10:15
- 6 ноября 2022
-
11:52
- 5 ноября 2022
-
22:14