Эмильен Жаклен выиграл спринт на открытии сезона в Швеции, Себастиан Самуэльссон — третий

В Идре (Швеция) прошли спринтерские гонки в рамках открытия биатлонного сезона. В соревнованиях помимо основных членов сборной Швеции принимает участие команда Франции.
У мужчин победителем спринта стал двукратный чемпион мира в гонках преследования француз Эмильен Жаклен, у женщин – серебряный призёр Олимпиады-2022 француженка Анаис Шевалье-Буше.
Биатлон. Идре. Открытие сезона. Спринт
Мужчины, 10 км
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.35,6 (1 промах)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 7,9 секунды (1)
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 46,2 (1)
4. Фабьен Клод (Франция) + 48,1 (2)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) + 51,3 (1)
6. Эрик Перро (Франция) – 1.15,6 (0+2).
Женщины, 7,5 км.
1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 21.17,1 (0)
2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание + 0,3 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) + 26,0 (2).
- 13 ноября 2022
-
15:57
-
13:02
-
11:44
-
11:32
-
10:36
-
09:57
- 12 ноября 2022
-
13:27
-
12:59
-
12:48
- 11 ноября 2022
-
08:27
- 10 ноября 2022
-
15:48
-
08:49
-
08:24
-
00:55
- 9 ноября 2022
-
16:40
-
15:39
-
14:00
-
10:07
-
10:01
-
09:56
-
08:26
-
08:01
- 8 ноября 2022
-
21:44
-
21:14
-
20:24
-
20:10
-
19:59
-
19:45
-
18:21
-
16:33
-
16:24
-
15:57
-
14:12
- 7 ноября 2022
-
19:57
-
10:15