Эмильен Жаклен выиграл спринт на открытии сезона в Швеции, Себастиан Самуэльссон — третий

В Идре (Швеция) прошли спринтерские гонки в рамках открытия биатлонного сезона. В соревнованиях помимо основных членов сборной Швеции принимает участие команда Франции.

У мужчин победителем спринта стал двукратный чемпион мира в гонках преследования француз Эмильен Жаклен, у женщин – серебряный призёр Олимпиады-2022 француженка Анаис Шевалье-Буше.

Биатлон. Идре. Открытие сезона. Спринт

Мужчины, 10 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.35,6 (1 промах)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 7,9 секунды (1)

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 46,2 (1)

4. Фабьен Клод (Франция) + 48,1 (2)

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) + 51,3 (1)

6. Эрик Перро (Франция) – 1.15,6 (0+2).

Женщины, 7,5 км.

1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 21.17,1 (0)

2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание + 0,3 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) + 26,0 (2).