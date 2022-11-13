Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эмильен Жаклен выиграл спринт на открытии сезона в Швеции, Себастиан Самуэльссон — третий

Эмильен Жаклен выиграл спринт на открытии сезона в Швеции, Себастиан Самуэльссон — третий
Комментарии

В Идре (Швеция) прошли спринтерские гонки в рамках открытия биатлонного сезона. В соревнованиях помимо основных членов сборной Швеции принимает участие команда Франции.

У мужчин победителем спринта стал двукратный чемпион мира в гонках преследования француз Эмильен Жаклен, у женщин – серебряный призёр Олимпиады-2022 француженка Анаис Шевалье-Буше.

Биатлон. Идре. Открытие сезона. Спринт

Мужчины, 10 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 22.35,6 (1 промах)
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 7,9 секунды (1)
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 46,2 (1)
4. Фабьен Клод (Франция) + 48,1 (2)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) + 51,3 (1)
6. Эрик Перро (Франция) – 1.15,6 (0+2).

Женщины, 7,5 км.

1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 21.17,1 (0)
2. Эльвира Эберг (Швеция) – отставание + 0,3 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) + 26,0 (2).

Немецкий чемпион сказал неприятную для России правду. Однако мы просто обязаны её принять Немецкий чемпион сказал неприятную для России правду. Однако мы просто обязаны её принять
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022