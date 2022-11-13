Йоханнес Бё — об уровне сборной Норвегии: даже с Бьорндаленом и Свендсеном мы были слабее

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, комментируя итоги спринта в Шушене, подчеркнул высокий уровень сегодняшней мужской сборной Норвегии.
«Это был действительно запредельный уровень. Такого сильного биатлона ещё не было в истории дисциплины, он лучший за всё время.
Даже с Бьорндаленом и Свендсеном мы были слабее, у нас есть шесть биатлонистов, которые могут подняться на вершину мира», — заявил Бё в интервью Ski-Nordique.
Напомним, победителем спринта стал трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, родной брат Йоханнеса Бё Тарьей Бё, которому удалось пройти огневые рубежи без промахов. Йоханнес показал четвёртый результат.
Спринтерская гонка в Шушене является традиционным стартом биатлонного сезона для представителей сборной Норвегии.
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