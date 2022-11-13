Жаклен: рад, что нашёл правильный подход к работе на стрельбище
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете, французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился эмоциями после победы в спринте на открытии сезона в горнолыжном курорте Идре Фьялл (Швеция).
«Я решил принять участие в соревнованиях в Идре Фьялл для того, чтобы поднабрать форму. Для меня не обязательно было победить. С другой стороны, я хотел понять, должное ли внимание я уделял стрельбе в начале прошлого сезона, когда сейчас я думаю, что существенно прибавил в этом компоненте. Я очень рад, что нашёл правильный подход к работе на стрельбище. Когда всё идёт хорошо, я получаю удовольствие. Очень доволен формой, в которой я подошёл к этим гонкам», — рассказал Жаклен в интервью Fondo Italia.
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