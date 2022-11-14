«Российский биатлон крайне медленно прогрессирует». Тренер сборной – о конкуренции

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин посетовал, что отечественный биатлон медленно прогрессирует. В настоящий момент россияне отстранены от международных соревнований.
«Весь сезон мы будем бегать в России, нам в любом случае нужно общаться для развития биатлона, искать новые подходы.
Могу утверждать, что российский биатлон крайне медленно прогрессирует. Посмотрите, какого прогресса добились в последние два сезона норвежцы Легрейд, Кристиансен, Баккен, французы, шведы. Да просто семимильными шагами убежали вперёд за счёт того, что они постоянно ищут что-то новое.
Норвежцы, например, проводили тренировочные сборы со знаменитыми братьями Ингебритсенами, лучшими в Европе бегунами на средние дистанции. Они идут совсем другим путём по сравнению с нами. Но я не могу сказать, что полностью разделяю такой подход», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Истоминым читайте на «Чемпионате»:
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