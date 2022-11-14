«Крепкие слова проскальзывают». Тренер сборной России – о своём отношении к биатлонистам
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, как взаимодействует с подопечными. По его словам, он иногда применяет и крепкие выражения.
«У меня нет различий, что я к девочкам должен мягче относиться, к парням – строже. Скажу так, к тем спортсменам, которые менее требовательны к себе, мне приходится быть более требовательным. Но некоторые спортсмены слишком много требуют от себя, и с ними ты ведёшь себя иначе. Крепкие слова порой всё равно проскальзывают, но очень-очень редко», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, в настоящий момент российские биатлонисты отстранены от международных соревнований.
Полное интервью с Истоминым читайте на «Чемпионате»:
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