«У неё серьёзные отклонения по здоровью». Тренер сборной России — о состоянии Мироновой

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о проблемах со здоровьем у Светланы Мироновой. По его словам, не исключено, что спортсменка пропустит весь сезон.

«У Светы есть серьёзные отклонения по здоровью. Врачи это понимают и делают всё, чтобы восстановить спортсменку. А мы как тренеры сделали всё, чтобы не давить на неё, не заставлять. Я не стал говорить ей о том, что она должна, обязана тренироваться. Всё же было видно по биохимии. Мы с Виталием Викторовичем вызвали Свету, спокойно с ней поговорили, она поблагодарила нас за то, что не стали её давить нагрузками.

В данный момент она работает по своему состоянию. Рекомендации все она получила, у нас постоянный контакт. Как только Миронова позвонит и скажет, что готова работать, мы будем заниматься дальнейшим планированием. Света – не та спортсменка, которую нужно мотивировать, подстёгивать, она сама для себя главный мотиватор. Главное, чтобы она восстановилась по здоровью.

Даже если она пропустит весь сезон, я от этого точно не расстроюсь. Для меня главное – её здоровье. Если для этого потребуется целый сезон, значит, пусть пропускает», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Истоминым читайте на «Чемпионате»: