«Я поступил бы так же». Тренер сборной России Истомин — об уходе Куклиной из своей группы

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, как биатлонистка Лариса Куклина ушла из его группы.

«Я уже говорил, что на любую ситуацию смотрю с нескольких сторон, а потом уже делаю выводы. Если бы я был на месте Ларисы и почувствовал, что нужно что-то поменять, а в другой группе будет комфортнее, я поступил бы так же. С чем именно связан её уход – нужно спрашивать у самой Ларисы, но я отнёсся к этому с пониманием.

Никаких разногласий с ней не было. Она позвонила, мы всё обсудили и расстались по-доброму. Нужно ещё понимать, что я моложе спортсменки, а в России есть определённый стереотип, что тренер – где-то там высоко и уж точно старше. Кто-то ведь к подобному привыкнуть не может», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Истоминым читайте на «Чемпионате»: