«Он сильный, всё выдержит». Тренер сборной России рассказал о проблемах Серохвостова

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, какие проблемы имеются у биатлониста Даниила Серохвостова, входящего в его группу.

«В апреле Даниил в достаточно тяжёлой форме перенёс коронавирус. После этого у него начались аллергические реакции, а это сразу снижение по иммунитету. Соответственно, первый тренировочный этап он пропустил. Затем начал втягиваться, хорошо поработал в июне и июле, после чего в августе вновь заболел короной. Я не стал давить на него, чтобы он сразу лечился антибиотиками, попытались обойтись без них – не получилось. Всё равно пришлось проходить курс лечения, после чего он серьёзно потерял в мышечной массе и, соответственно, в форме.

Прошлый месяц он посвятил тому, чтобы постараться вернуть утраченные кондиции. Даниил парень функциональный, и очень плохо, что так всё получилось. У нас на предстоящий сезон другие планы были. Выйти на прошлогодний уровень ему по силам, а вот сделать шаг вперёд – не уверен. На данном этапе он восстанавливается, и восстанавливается хорошо, да и в техническом плане видны все изменения, которые мы хотели увидеть. Психологически он сильный спортсмен, всё выдержит», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Истоминым читайте на «Чемпионате»: