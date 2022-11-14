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«Приходилось им в тарелку заглядывать». Тренер сборной России — о питании биатлонистов

«Приходилось им в тарелку заглядывать». Тренер сборной России — о питании биатлонистов
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, что в группе уделяется много внимания питанию биатлонистов.

«Нужно постоянно искать, в чём можно стать лучше. Как тот же Стурла Легрейд, который в интервью признался, что очень многое поменял в своём питании. Это на самом деле очень важно, мы в группе стараемся уделять этому много внимания, несмотря на то что нам говорят – культуру питания спортсменов изменить невозможно.

Есть люди, эксперты, тренеры, которые не верили в наши инициативы, считали, что мы занимаемся ерундой. Возможно, ничего у нас и не получится. Но мы же видим, что работа не пропала даром. Да, иногда приходится спортсменов заставлять, иногда, грубо говоря, заглядывать им в тарелку. Мы часто беседуем, с Виталием Викторовичем убеждаем их делать так, а не иначе, да хотя бы попробовать. И спортсмены уже начинают видеть плюсы в переносимости нагрузки. Хотя изменения в организме сложно назвать грандиозными», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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