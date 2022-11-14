«Вы за кого болеете?» Тренер сборной России обратился к критикам Халили и Серохвостова

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин ответил критикам биатлонистов Карима Халили и Даниила Серохвостова, которые в этом году перешли из тренерской группы Юрия Каминского.
«Понятно, что на него (Серохвостова. — Прим. «Чемпионата») и Карима идёт психологическое давление из-за перехода в нашу группу. Хотел бы спросить у тех, кто это делает – вы за кого болеете? Явно не за российский биатлон.
С чьей стороны давление? Называть никого не буду. Поставьте себя на место спортсменов. У них тяжёлая работа и масса ограничений. Они не могут себе позволить то же самое, что и обычные люди. А во время подготовки к крупнейшим стартам все эти ограничения и давление увеличиваются. Я уж не говорю о физическом утомлении. Чтобы показать увеличение скорости, необходимо получить дозированный перегруз, только так можно выйти на пик формы. После пика всегда идёт снижение, и снижение серьёзное. Всё это нужно учитывать. Спортсмены начинают искать тот путь, который позволит пойти вперёд. Я иногда ставлю себя на их место и понимаю, что думал бы только о себе, о своей карьере, а не о том, кто и что про это скажет. У нас многие корят спортсменов за то, что они безответственные, в любой ситуации на тренера всё валят. Но переход в другую группу – серьёзная ответственность, поскольку подготовка полностью меняется. И если что-то не получится, им первым будут пенять – а, это вам всё не нравилось на прежнем месте, вот и получайте», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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