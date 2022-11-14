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«Лыжи работают хорошо, стрельба в порядке». Ханна Эберг заявила, что готова к Кубку мира

«Лыжи работают хорошо, стрельба в порядке». Ханна Эберг заявила, что готова к Кубку мира
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Двукратная олимпийская чемпионка, шведская биатлонистка Ханна Эберг опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала об уровне готовности к приближающемуся старту Кубка мира.

«Старт сезона в Швеции удался. Я чувствую себя довольно хорошо в преддверии Кубка мира, который начнётся через две недели. Лыжи едут хорошо, стрельба в порядке, и ещё есть немного времени довести её до максимально подходящего уровня. Обратный отсчёт пошёл!» — написала Эберг.

По итогам сезона-2021/2022 Ханна (661 балл) заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эберг не удалось завоевать личных медалей, однако вместе со сборной Швеции выиграла золото в эстафете.

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