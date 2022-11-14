«Это всё окупится». Тренер сборной России рассказал о покупке продуктов на свои деньги

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, что биатлонистам его группы иногда приходится скидываться на покупку продуктов питания.

«По питанию у нас всё просто: мы либо изначально договариваемся с СБР о своих требованиях, и, если это возможно, нам идут навстречу, либо просто скидываемся, покупаем все необходимые продукты и привозим в столовую.

Покупаем часто разного рода зелень, макароны твёрдых сортов, которые используются как длинные углеводы в дни до интервальных и развивающих работ, в дни сами этих работ. Никто из спортсменов не делал негативных высказываний в плане того, почему нужно на это скидываться. Все понимают, что это их карьера, их здоровье. Если они всё будут делать качественно, то всё окупится. Не вижу ничего плохого в том, чтобы вкладывать в себя собственные средства. В Европе спортсмены гораздо больше на себя тратят», — сказал Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.