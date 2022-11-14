Сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на первый этап сезона-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба национальной федерации. Сезон стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), который пройдёт с 28 ноября по 4 декабря.

Мужчины: Филип Фьель Андерсен, Эрлен Бьонтегор, Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале.

Женщины: Рагниль Феймстейневик, Эмилия Калькенберг, Каролин Кноттен, Ида Льен, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд.

В сезоне-2021/2022 мужской Кубок мира выиграл француз Кентен Фийон Майе. Лучшим из норвежцев стал Легрейд, занявший второе место. У женщин победила Рёйселанд.

Напомним, россияне ввиду отстранения не выступят в сезоне-2022/2023 Кубка мира по биатлону.