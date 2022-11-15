«Можно пристрелить своего оппонента». Муж Куклиной — о стрельбище в Мурманске

Михаил Куклин, муж и тренер чемпионки России по биатлону Ларисы Куклиной, подверг резкой критике биатлонное стрельбище в Мурманске.

«Очень интересно! Сделали в Мурманске стрельбище, и оно оказалось негодно для соревнований. Выше рубежа проходит трасса, и ты можешь пристрелить своего оппонента. Рукожопы специально так сделали или случайно???»

Лариса Куклина дебютировала на Кубке мира по биатлону в победной для России женской эстафете в Оберхофе (Германия) 13 января 2019 года на четвёртом этапе. В личных гонках биатлонистка впервые стартовала на следующем этапе — в спринте в Рупольдинге 17 января 2019 года (48-е место). Первые очки набраны только через неделю, 26 января, в гонке преследования в Антхольце.