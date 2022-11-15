«Чувствую себя зомби». Кноттен — о восстановлении после сотрясения мозга

Призёр этапов Кубка мира по биатлону, норвежка Каролин Кноттен рассказала, как проходит её восстановление после сотрясения мозга, полученного в результате падения с велосипеда во время тренировки этой весной.

«Мне всё ещё приходится принимать те или иные меры, потому что моё тело ещё не всегда реагирует так, как раньше, есть ещё некоторые проблемы, но я могу с этим справляться.



Пока что я продолжаю испытывать сильные головные боли, и это тяжелее всего переносить. Раньше я всегда была общительной, любила подолгу болтать за столом и играть с товарищами по команде, но теперь это уже практически невозможно.



Я больше не могу вести долгие разговоры, чувствую себя зомби, и мне нужно вернуться в тишину своей комнаты», — рассказала Кноттен в интервью Ski-Nordique.