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Фото: Лариса Куклина спит на кровати в форме и с винтовкой

Фото: Лариса Куклина спит на кровати в форме и с винтовкой
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Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, опубликовал новый пост в телеграм-канале, который они совместно ведут. Михаил показал фотографию, на которой Лариса, одетая в форму, спит на кровати, причём рядом с ней лежит винтовка.

«Пока биатлон не начался, можно и поспать», — подписал он снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Ларисы и Михаила Куклиных.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Лариса Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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