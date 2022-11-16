Самуэльссон снялся в рекламном ролике со своим «Фольксваген ID4 GTX»

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал, что снялся в рекламном ролике со своим кроссовером «Фольксваген ID4 GTX».

«Наслаждайтесь началом шведского сезона в эти выходные и с нетерпением ждите старта Кубка мира через две недели! Вчера я снялся в рекламном ролике со своим ID4 GTX!» — написал биатлонист.

Фото: личный архив Себастьяна Самуэльссона

Напомним, Себастиан Самуэльссон является двукратным медалистом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Швед стал первым в эстафете в составе национальной команды и вторым – в гонке преследования, уступив пятикратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира французу Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Самуэльссон завоевал четыре медали, две из которых – в личном первенстве.