«Добро пожаловать, маленький мальчик». Мартен Фуркад объявил о рождении третьего ребёнка

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором объявил о рождении третьего ребёнка.

«Со вчерашнего дня нас 8 миллиардов на нашей прекрасной планете. 8 миллиардов людей, таких разных и таких близких. Добро пожаловать, маленький мальчик. Добро пожаловать, Хьюго», — написал Фуркад.

Отметим, что у Мартена Фуркада с его супругой Элен две дочери — Манон (7 лет) и Инес (5 лет). Семья проживает в Анси (Верхняя Савойя).

Мартен Фуркад занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. Он является самым титулованным французским биатлонистом за всю историю французского биатлона.

13 марта 2020 года Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.