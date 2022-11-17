«Популярное фото в этот мороз». Динара Алимбекова выложила свежий снимок

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала фотографию, сделанную в условиях сильного мороза. В настоящий момент Алимбекова находится в Ханты-Мансийске.

«Популярное фото в этот мороз», — подписала снимок Динара.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Динара Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ по причине решения Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении российских и белорусских спортсменов. На Олимпийских играх, которые прошли в Пекине (Китай) в феврале 2022 года, Алимбекова не сумела завоевать ни одной личной медали.