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Российская биатлонистка Валерия Каюмова впервые стала мамой

Российская биатлонистка Валерия Каюмова впервые стала мамой
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Российская биатлонистка Валерия Каюмова (в девичестве Васнецова) сообщила, что впервые стала мамой. У Валерии и её супруга, Рустама Каюмова родилась дочь. Роды прошли в Ижевске.

«Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна», — подписала снимок из родильного дома Валерия.

Фото: из личного архива Валерии Каюмовой

Напомним, Валерия и Рустам сыграли свадьбу в июле 2022 года.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 25-летняя Валерия Васнецова заработала 153 очка и заняла 38-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Кристина Резцова. У неё 366 очков и 20-е место по итогам сезона. Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд (957 очков). Что касается 28-летнего Рустама Каюмова, то в прошлом сезоне он не вызывался в первую сборную.

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