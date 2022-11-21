«Очень растренированный человек пошёл на лыжню». Подчуфарова показала новое фото

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова опубликовала в социальных сетях свежее фото.
«Очень растренированный человек пошёл на лыжню», — подписала фото Подчуфарова.
Фото: из личного архива Ольги Подчуфаровой
Подчуфарова во второй раз объявила о завершении карьеры в январе 2022 года. Она уже делала это после сезона-2017/2018, но летом 2019 года передумала. Позднее Союз биатлонистов России (СБР) дал добро на переход Подчуфаровой в сборную Словении, однако спортсменка не получила гражданство страны и так и не выступила за европейскую сборную.
В августе Подчуфарова отметила 30-летие. Помимо олимпийской медали, в её активе золото чемпионата мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования.
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