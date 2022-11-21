Алимбекова и Смольский будут жить в Гранд-отеле Увата. Другие белорусы — в гостинице

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский разместятся отдельно от национальной сборной во время второго этапа Кубка России по биатлону, который пройдёт в Увате (Тюменская область) с 1 по 4 декабря.

Алимбекова и Смольский поселятся в престижном отеле «Уват», в то время как остальные члены сборной Беларуси разместятся в гостинице «Биатлон», сообщает «Арена Урала».

26-летняя Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, хотя не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.